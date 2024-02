Das Schnelllade-Joint-Venture Ionity hat die Marke von 600 Ladeparks in Europa erreicht. Im kommenden Jahr soll die Anzahl der Ionity-Standorte bereits auf mehr als 1.000 wachsen. An den 600 in Betrieb genommenen Standorten von Ionity befinden sich nach Unternehmensangaben insgesamt 3.382 HPC-Ladepunkte. 96 weitere Ladeparks sind den Münchnern zufolge zurzeit im Aufbau. Insgesamt ist Ionity inzwischen in 24 europäischen Ländern präsent. Bis 2025 ...

