Der Absatz von Coca-Cola war im vergangenen Quartal noch immer recht ansehnlich und steigende Preise halfen dem Konzern dabei, Inflation und Konsumflaute weitgehend schadlos zu überstehen. Einfach damit zufriedengeben können die Verantwortlichen sich aber nicht. Für neue Begeisterung soll nun eine neue Geschmacksrichtung sorgen, die heute in Nordamerika ihr Erscheinen feiert.Anzeige:Ab dem 19. Februar verkauft Coca-Cola (US1912161007) in den Vereinigten Staaten und in Kanada die neue Sorte "Coca-Cola Spiced". Anders als bei manch anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...