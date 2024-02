Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen - Jetzt Stefan Klotters Tradingplan für das neue Jahr herunterladen. http://tinyurl.com/23hwsjs9 Unser Charttechnikexperte Stefan Klotter, Chefredakteur beim Börsendienst FAST BREAK, wirft einen Blick auf die "Nvidia-Woche". Kann der Chiphersteller die Anleger erneut überraschen, oder läuft die Rallye langsam heiß - Eine weitere Rekordwoche erwartet Klotter jedenfalls nicht. Im Gegenteil: Die großen Indizes dürften wohl in den kommenden Tagen eine Verschnaufpause einlegen und erstmal ein paar Gewinne wieder abgeben. Der Feiertag in den USA könnte also eine gute Gelegenheit sein, erstmal die Gewinne der vergangenen Wochen mitzunehmen. Für Nvidia sieht Klotter die Gefahr eines Pullbacks, der den Kurs sogar bis auf 620 US-Dollar drücken könnte. "Wer ruhig schlafen will, nimmt Tech-Gewinne mit", so der Experte. Chancen sieht Klotter abseits des Tech-Theaters in den Emerging Markets. Mehr dazu im Wochenausblick!