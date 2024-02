LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Geschäft des Öl- und Gaskonzens habe 2023 leicht über Plan gelegen, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Kursentwicklung der Aktie dürfte aber wohl der Kapitalmarkttag am 14. März wichtiger sein, zumal die Prognosen für 2024 und darüber hinaus noch ausstünden. Angesichts der Kombination aus Ölpreis-Hebelwirkung und attraktiver Cash-Rendite sieht sie ihr Anlageurteil gut begründet./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 19:33 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen



ISIN: IT0003132476

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken