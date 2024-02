Ein Schweizer Krypto-Experte verrät, auf welchen bislang wenig bekannten Coin er neben Bitcoin, Ethereum und Solana setzt. Was diese Kryptowährung kann und ob sie sich lohnt. "Meine größten Positionen privat sind Bitcoin und Ethereum", verrät Adrian Fritz, Head of Research beim Krypto-Unternehmen 21Shares in der Schweiz. Und er fährt fort: "Aber dann habe ich natürlich auch kleinere Kryptowährungen. Hier sind vor allem Solana, Chainlink, Stacks und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...