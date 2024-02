SINGAPUR (IT-Times) - Der südostasiatische Technologiekonzern Sea hat wettbwerbsrechtliche Probleme in Indonesien mit seiner E-Commerce-Plattform, die unter dem Namen Shopee bekannt ist. Am vergangenen Freitag schloss die Aktie von Sea Limited (NYSE: SE, ISIN: US81141R1005) in den USA in einem schlechten...

Den vollständigen Artikel lesen ...