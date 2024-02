Der Immobilienmarkt in den USA ist angeschlagen. Was sind die Folgen für deutsche Banken? - ein Blick auf die Deutsche Pfandbriefbank. Von Vladislav Krivenkov, nordIX Die Gewinnwarnung eines für Europäer bisher unbekannten Kreditinstituts aus den USA sorgt aktuell für Unruhe im deutschen Bankenmarkt. Vor dem Hintergrund der Erwartung einer weiteren Eintrübung im US-Immobilienmarkt vermeldete die New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...