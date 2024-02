© Foto: picture alliance / Russian Look | Sergey Fomin



Polymetal will zwei Drittel seines Geschäfts verkaufen und sich vollständig aus Russland zurückziehen, um einer drohenden Verstaatlichung und westlichen Sanktionen zu entgehen. Kann das gelingen?Der Goldförderer Polymetal International will sein gesamtes russisches Bergbaugeschäft verkaufen, um so einer möglicherweise drohenden Verstaatlichung durch die Regierung Putin zu entgehen, ebenso wie westlichen Sanktionen. Wenn die Aktionäre zustimmen, wird Polymetal das Geschäft für 3,69 Milliarden US-Dollar an das russische Bergbauunternehmen JSC Mangazeya Plus, eine Tochter von Mangazeya Mining, verkaufen, um sich vollständig aus der Russischen Föderation zurückzuziehen und seine Aktivitäten auf …