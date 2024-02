London (www.fondscheck.de) - ARK Invest Europe, zuvor Rize ETF, fasst die Entwicklungen am europäischen Markt für thematische ETFs für den vergangenen Monat Januar zusammen, so die Experten von ARK Invest Europe.Mit positiven Nettomittelzuflüssen in Höhe von insgesamt 597 Millionen (d.h. nach Abzug von Abflüssen) und Bruttokapitalzuflüssen von 979 Millionen Dollar habe der Markt für thematische ETFs einen vielversprechenden Jahresbeginn erlebt. Das bereits im vergangenen Jahr beliebteste Thema Robotik, Automatisierung und KI zeige sich auch im neuen Jahr beliebt und habe im Januar Nettokapitalzuflüssen von 344 Millionen US-Dollar verbucht - mehr als jedes andere Thema. ...

