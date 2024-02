Li Auto soll in China neuerdings mehr als 10.000 eigene Schnellladestationen bis zum Jahr 2025 errichten wollen. Das sind mehr als dreimal so viele wie von Li Auto im April 2023 offiziell angekündigt. Am 1. März wird das für seine Range-Extender-Antriebe bekannte Unternehmen sein erstes Batterie-elektrisches Modell launchen. Die Angabe zu den gut 10.000 geplanten Schnellladestationen bis zum kommenden Jahr machen mehrere chinesische Medien unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...