Acht Prozent in einer Woche. So langsam läuft die Runde beim Bitcoin. Was die Coins aktuell antreibt, wie lange es gilt diese Welle mitzureiten, welche Rolle dabei die US-Indizes und die durchwachsenen Konjunkturdaten spielen, wie das Risiko einer Terrorfinanzierung durch Kryptowährungen einzustufen ...