Die 2G Energy AG ist ein international führender Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der Entwicklung, Produktion und technischen Installation sowie der digitalen Netzintegration von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bietet das Unternehmen umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Energiegewinnung. Zum Produktportfolio von 2G Energy gehören auch H2O-Lösungen, die einen Wachstumstreiber darstellen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 05. März von 11:00-11:30 Uhr einen Roundtable im Rahmen einer Wasserstoff Pop-up Konferenz mit der 2G Energy. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-03-05-11-00/2GB-GR zur Verfügung gestellt.





