Enapter stellt einheitliche Elektrolysesysteme her, die nach dem Baukastenprinzip zu größeren Modulen kombiniert werden können. Die verwendete innovative Anionenaustauschmembran-Elektrolyse (AEM) ist eine Weiterentwicklung der PEM-Technologie. Diese Entwicklung zielt darauf ab, die Materialkosten zu senken. Enapter hat seinen AEM-Elektrolyseur patentiert, der ein noch kostengünstigeres Verfahren als die normale AEM einsetzt, durch seine einheitliche Form sehr flexibel ist und in Serie produziert werden kann. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 05. März von 14:00-14:30 Uhr einen Roundtable im Rahmen einer Wasserstoff Pop-up Konferenz mit Enapter. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-03-05-14-00/H2O-GR zur Verfügung gestellt.





China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken