Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE

ISIN: DE0006450000



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 19.02.2024

Kursziel: 11,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato, Bastian Brach



Feedback HIT: Gute Wettbewerbsposition und strategische Ausrichtung überzeugend dargestellt



Christian Witt (CFO) hat während der Hamburger Investorentage im Rahmen der Gruppenpräsentation die Equity Story des Konzerns erläutert. Aufgrund der u.E. hohen Kapitalmarkterwartungen dürfte die Vorlage von Finanzkennzahlen indes ein negativer Newsflow sein, sodass wir weiterhin abwartend positioniert bleiben.



Fokussierung auf innovative Laseranwendungen und Kundenmehrwert: Während der Präsentation stellte C. Witt die eigene Kompetenz in der Anwendung von Lasern in den Fokus, die in Verbindung mit der hohen Ingenieurskompetenz zur Entwicklung von innovativen, laserbasierten Fertigungsmethoden eingesetzt wird. Durch die Kombination können Lösungen mit hohem Kundenmehrwert angeboten werden, die sich in hohen Bruttomargen von teilweise deutlich über 70% für LPKF manifestieren. In den letzten Jahren hat das Management den Fokus hierauf stetig verstärkt und optimiert dahingehend fortlaufend das eigene Technologie-Portfolio, sodass eine weitere Konzentration auf die Anwendungen mit dem höchsten Kundenwert u.E. angestrebt wird.



Vor allem LIDE-Technologie mit hervorragenden Aussichten: Mit seinem Kernportfolio adressiert LPKF strukturell wachsende Märkte wie die Elektronikfertigungs- und Halbleiterindustrie, die Solarbranche und Biotechnologie sowie die Elektromobilität und Medizintechnik. Die eigenentwickelte LIDE-Technologie wird mittelfristig das Exposure zur Halbleiterindustrie steigern. Diese ermöglicht die Fertigung von Glassubstraten, die in der Halbleiterfertigung leistungsfähigere Schaltkreise ermöglichen. Intel beabsichtigt, diese in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Masse zu fertigen. Auch für Anwendungen im Advanced Packaging-Bereich sind die Maschinen einsetzbar, welcher von 2022 bis 2028 ein Wachstum von ca. 28,0% p.a. aufweisen dürfte. Mit LIDE ist das Unternehmen u.E. hervorragend positioniert, um hiervon profitieren zu können. So bekräftigte C. Witt nochmals, dass man mit allen relevanten Playern in diesem Bereich Gespräche führe und ein großes Interesse auf Kundenseite bestünde.



ARRALYZE-Betaphase erfolgreich beendet: Die Produktlinie ARRALYZE basiert auf der LIDE-Technologie und ermöglicht Anwendern in Forschung und Entwicklung die Analyse von großen Zellpopulationen in Echtzeit. Kurz vor Beginn der Konferenz kommunizierte das Unternehmen erfreulicherweise, dass nach Abschluss der Beta-Phase mit Pilot-Kunden der CellShepherd nun die Marktreife erreicht hat und Bestellungen aufgegeben werden können. Für 2024 avisiert der Vorstand einen niedrigen einstelligen Mio. EUR-Umsatzbeitrag (MONe: 2,0 Mio. EUR).



Markterwartungen sind aktuell u.E. zu ambitioniert: Kurzfristig erwarten wir im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von FY-Zahlen enttäuschenden Newsflow. So liegt der Konsens für das abgelaufene Jahr bei 129,4 Mio. EUR (Umsatz) und 5,1 Mio. EUR (EBIT). Wir bilden ein Szenario deutlich unterhalb des Konsens ab. Ebenso dürfte im Zuge der FY-Zahlen 2023 die Guidance für 2024 auf ein niedrigeres Wachstum als aktuell vom Konsens erwartet hindeuten (Umsatz: 159,7 Mio. EUR; EBIT-Marge: 9,1%).

Fazit: Die Präsentation des Vorstands auf den Hamburger Investorentagen hat unsere Einschätzung des strukturellen Wachstumscases bestätigt. Kurzfristig dürfte der negative Newsflow u.E. überwiegen, sodass wir aktuell noch zum Halten raten mit einem unveränderten Kursziel von 11,00 EUR.





