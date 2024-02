Die BaFin hat in einer Studie untersucht, wie Kapitalverwaltungsgesellschaften Daten und Ratings zum Thema Nachhaltigkeit bewerten. Das Ergebnis ist überwiegend nicht zufriedenstellend, denn ESG-Ratings seien demnach häufig zu teuer und die Datenqualität verbesserungswürdig. In der Finanzbranche nehmen im Bereich der Nachhaltigkeit gesetzliche Änderungen und die damit einhergehenden Berichts- und Transparenzpflichten stetig zu - auch die Nachfrage an nachhaltigen Produkten steigt, so leitet die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...