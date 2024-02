Die OPEX® Corporation, ein seit nahezu 50 Jahren weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation, wird auf der LogiMAT 2024, der wichtigsten internationalen Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozessmanagement, die vom 19. bis 21. März auf der Stuttgarter Messe stattfindet, seine fortschrittlichen Lagerautomatisierungslösungen vorstellen.

"Wir freuen uns sehr, auch 2024 wieder an der LogiMAT teilzunehmen", so Alex Stevens, President, Warehouse Automation bei OPEX. "Die LogiMAT ist zwar immer ein hervorragendes Forum, um mit bestehenden und potenziellen Kunden und zahlreichen Vordenkern der Branche in Kontakt zu treten, aber dieses Jahr ist für uns besonders spannend. OPEX wird zwei unserer Spitzenlösungen vorstellen, die noch nie auf der LogiMAT zu sehen waren, darunter unsere neueste Lösung, die im März auf den Markt kommt."

OPEX wird in Halle 7 am Stand 7D53 zu finden sein. Zum ersten Mal wird auf der LogiMAT das Infinity® Automated Atorage and Retrieval System (AS/RS), ein automatisiertes Regalbediengerät, zu sehen sein, das die modernste Goods-to-Person (G2P)-Technologielösung auf dem Gebiet der Lagerautomatisierung darstellt. Das im März 2022 eingeführte Infinity AS/RS wurde entwickelt, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren, die Genauigkeit bei der Auftragsabwicklung zu erhöhen, den vorhandenen Platz optimal zu nutzen und die Nachfrage zu befriedigen. Es zeichnet sich durch eine beispiellose Lagerdichte, Konfigurierbarkeit und Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Omni-Channel-Distribution, Filialnachschub, Micro-Fulfillment und E-Commerce.

Auf der LogiMAT wird auch die neueste Innovation der OPEX Corporation im Bereich der automatisierten Sortierung erstmals zu sehen sein, die den Distributionsbetrieb revolutionieren soll. Diese Automationslösung der nächsten Generation, deren Name und Details noch nicht bekannt gegeben wurden, wird am 11. März 2024, unmittelbar vor der LogiMAT, auf den Markt kommen. Vor-Ort-Demonstrationen werden während der gesamten Messe stattfinden.

Die OPEX Corporation ist seit nahezu fünf Jahrzehnten ein vertrauenswürdiger Partner, der eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet, um kundenspezifische, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, verändern. OPEX erfindet die Automatisierungstechnologie immer wieder neu, um seine Kunden heute und in Zukunft bei der Lösung ihrer wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen.

Über OPEX

Die OPEX® Corporation ist ein Weltmarktführer für Automatisierung der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. OPEX hat seinen Hauptsitz in Moorestown, NJ, USA, und Niederlassungen in Pennsauken, NJ, Plano, TX, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien. Dort arbeiten mehr als 1.600 Mitarbeiter kontinuierlich an der Entwicklung und Bereitstellung kundenspezifischer, skalierbarer Technologielösungen, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen lösen.

