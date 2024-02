Nach dem Rekordlauf des Dax haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag etwas zurückgehalten. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,33 Prozent schwächer auf 17 060,61 Zähler. Anleger lassen es ruhig angehen, da wenig neue Impulse aus dem Terminkalender zu erwarten sind und zudem heute in den USA kein Börsenhandel stattfindet.Der Aufwärtstrend im DAX ist laut Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets gleichwohl intakt "und die Anleger scheinen sich auch daran zu gewöhnen, ...

