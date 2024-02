Mainz (ots) -Wenn Kinder längst keine Kinder mehr sind, sondern Teens mit eigenem Willen und eigenen Vorstellungen vom Leben - dann sind Konflikte vorprogrammiert. Das neue Youtube-Format "In meiner Welt" vom SWR zeigt die ganz normalen Probleme, mit denen Teenager und vor allem deren Eltern im Alltag zu tun haben. Um in dieser intensiven Abnabelungsphase wieder eine gute Verbindung zueinander aufzubauen, laden die Familien eine Therapeutin zu sich nach Hause ein und lernen die Welt der anderen Familienmitglieder auf spielerische Art und Weise besser kennen. Die sechs Folgen à 20 Minuten sind ab 19. Februar 2024, 20 Uhr, im Youtube-Kanal "SWR Doku" (https://1.ard.de/In_Meiner_Welt_S01?swr) verfügbar.Familien im PubertätswahnsinnIn jeder Folge steht eine andere Familie und andere Sorgen und Probleme im Mittelpunkt.Die Fragen kreisen um alltägliche Konflikte, wie zum Beispiel: Wieso enden alle Gespräche mit meinen Kindern in Wut und mit knallenden Türen? Wie kann ich als alleinerziehende Mutter meine Grenzen wahren? Oder: Wie schaffe ich es, die Angst, die ich um meine Tochter habe, nicht auf sie zu übertragen?Familientherapeutinnen schaffen Verständnis füreinanderFamilie Karim lebt im nördlichen Rheinland-Pfalz. Tochter Leyla möchte Sängerin werden und hat auf Tiktok mehrere Tausend Follower. Die Familie unterstützt sie dabei sehr, doch die Bekanntheit der Tochter macht Mutter Semiha Sorgen. Hilfe bekommen die Karims von Therapeutin Heidi Krebs, die der Familie zeigt, wie sie diese Ängste überwinden kann. Verena Paetzold ist alleinerziehend und wohnt mit ihrem Sohn Artur in Rastatt. Verena lebt für ihren Sohn, widmet ihre wenige Freizeit dem 14-Jährigen. Mit Unterstützung von Familientherapeutin Klaudia Thiesen gelingt es ihr, nach langer Zeit wieder Raum für sich selbst zu schaffen. Christine Klumpp aus Waghäusel hat oft das Gefühl, zu streng sein. Therapeutin Sabrina Götzmann besucht die Familie sogar zweimal, um sie zu unterstützen. Auch Familie Dawson/Buddenberg aus Taunusstein im Rheingau braucht Unterstützung: Hier dreht sich viel um Kommunikation - oder eher um das Problem, immer das letzte Wort haben zu wollen. Bei Familie Gritz aus Gernsbach ist Mutter Adriana mit ihren beiden pubertierenden und dauerzankenden Töchtern überfordert, sie braucht dringend Hilfe von außen.Mit Offenheit, Einfühlungsvermögen und dem Austausch von Erfahrungen begleitet "In meiner Welt" Eltern und Kinder in einer entscheidenden Lebensphase, regt an, die eigene Familienbeziehung zu reflektieren und zu stärken und gibt Tipps zur Problemlösung.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/in-meiner-weltNewsletter: "SWR vernetzt (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)"Pressekontakt:Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5717519