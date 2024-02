Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power hat auch am Montag an den Märkten den Handel erneut sehr schwach aufgenommen. In den ersten Stunden auf dem Parkett wurde das Papier um gleich -2,3 % nach unten geschickt. Das ist durchaus ernüchternd. Denn die Aktie hat zuvor schon an den vergangenen fünf Handelstagen annähernd - 9 % verloren. Seit Jahresanfang ging es für die Amerikaner [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...