Waste Management (WM) machte mit seinen Q4-Zahlen seiner Stellung als Marktführer im amerikanischen Müllentsorgungs- und Recycling-Markt alle Ehre. Aufgrund höherer Preise und einer starken Auftragslage konnte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie auf 1,74 $ steigern. Das war nicht nur deutlich höher als die 1,30 $ aus dem Vorjahreszeitraum, sondern auch klar über den Markterwartungen, die bei 1,53 $ gelegen hatten. Mit einem Umsatz von 5,22 Mrd. $ wurden ebenfalls die Analystenschätzungen von 5,19 Mrd. $ übertroffen. Überzeugend auch der Ausblick für das neue Geschäftsjahr, obwohl man weiterhin umfangreiche Investitionen, unter anderem auch in den Aufbau von erneuerbaren Energien, plant.Letztlich rechnet WM mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 7 %. Beim bereinigten EBITDA peilt das Unternehmen einen Betrag von 6,275 - 6,425 Mrd. $ an. Die Marktschätzungen liegen bislang bei 6,32 Mrd. $. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, in diesem Jahr Aktien im Wert von bis zu 1 Mrd. $ zurückkaufen zu wollen, außerdem wird die Jahresdividende um 0,20 auf 3,00 $ angehoben.