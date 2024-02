Mainz (ots) -Wie haben zwei Jahre Krieg die Ukraine verändert? Das beleuchtet das ZDF rund um den Jahrestag - unter anderem am Mittwoch, 21. Februar 2024, 22.15 Uhr, in einem 43-minütigen "auslandsjournal spezial". Wie kann nach zwei Jahren Krieg Frieden hergestellt werden? Über diese und andere drängende Fragen spricht "heute journal"-Moderator Christian Sievers live in Kiew mit hochrangigen Vertretern der ukrainischen Regierung - zu sehen am Freitag, 23. Februar 2024, 22.00 Uhr, im ZDF-"heute journal". Beiträge und Reportagen über das "Leben im Krieg" ergänzen die Live-Berichterstattung von vor Ort. Auch im "heute journal update" ab 0.15 Uhr ist Christian Sievers in Kiew gefragt. Und auch im "heute journal" am Samstag, 24. Februar 2024, 23.15 Uhr, schaltet Studio-Moderatorin Dunja Hayali zu Christian Sievers, der sich dann erneut live aus Kiew meldet.ZDF-Programmschwerpunkt mit "auslandsjournal spezial"Mit Blick auf den zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar beleuchtet das ZDF in einem Programmschwerpunkt die aktuelle Situation und zeigt, wie der Krieg die Ukraine, Russland, aber auch die Nachbarländer verändert hat. Im "auslandsjournal spezial" am Mittwoch, 21. Februar 2024, 22.15 Uhr im ZDF, reist Antje Pieper in zwei Länder, für die der russische Angriff auf die Ukraine einen Wendepunkt darstellte: nach Finnland, wo seit Kriegsbeginn die Angst vor dem großen Nachbarn herrscht, und nach Georgien, das einen Angriff Russlands in den vergangenen Jahren bereits erlebt hat. Katrin Eigendorf, die den Krieg von Beginn an für das ZDF von vor Ort begleitet hat, spricht im "auslandsjournal spezial" zum zweiten Jahrestag unter anderem über die politische Krise, der die Ukraine momentan neben den militärischen Herausforderungen gegenübersteht. Außerdem berichtet sie über Helden und Hoffnungsträger in diesem zweijährigen Krieg. Bereits am Dienstag, 20. Februar 2024, 22.45 Uhr, wird sie bei "Markus Lanz", zugeschaltet aus der Ukraine, über ihre aktuellen Eindrücke berichten. Im "auslandsjournal spezial" blicken zudem Nina Niebergall und Armin Coerper auf die aktuelle Situation in Russland."auslandsjournal frontlines" und "ZDFheute live"Auch online bietet das ZDF vielfältige Informationen und Hintergrundberichte zum zweiten Jahrestag des Ukraine-Kriegs. So gibt am Freitag, 23. Februar 2024, ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf online in der ZDFmediathek in dem Film "auslandsjournal frontlines - Was der Ukraine Mut macht" Einblicke in die Lage an der Front, spricht mit Drohnenpiloten, Ärzten sowie dem neuen Oberbefehlshaber der Armee, Oleksandr Syrskyj. Zudem ist sie an dem Tag ab 9.05 Uhr auch im Schaltgespräch bei "Volle Kanne - Service täglich" im ZDF. Online bei "ZDFheute live" geht es am Mittwoch, 21. Februar 2024, 19.30 Uhr, um "Putins Krieger" - diese neue vierteilige Doku-Reihe ist ab Mittwochnacht auch in der ZDFmediathek abrufbar und ab 1.00 Uhr im ZDF zu sehen. Die 43-minütige Doku "Putins Krieger: Russische Überläufer packen aus" sendet das ZDF zudem am Dienstag, 27. Februar 2024, 20.15 Uhr. "ZDFheute live" nimmt am Donnerstag, 22. Februar 2024, 19.30 Uhr, die "Zeitenwende" in der deutschen Rüstungsindustrie in den Fokus und bietet am Freitag, 23. Februar 2024, 19.30 Uhr, eine Militäranalyse zum zweiten Jahrestag der russischen Invasion.Aktuelle ZDF-Sendungen zu zwei Jahren Krieg in der UkraineVon "ZDF-Morgenmagazin" und "Volle Kanne - Service täglich" über "heute - in Europa" bis zu "heute" und "heute journal update" informieren die aktuellen Nachrichten und Magazinsendungen rund um den zweiten Jahrestag umfassend über die aktuelle Situation des Krieges in der Ukraine - ebenso rund um die Uhr im Online-Nachrichtenangebot ZDFheute.de.Die Sendungen stehen mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) zur Verfügung. Lediglich für das "auslandsjournal spezial", 21. Februar, 22.15 Uhr, werden nur Untertiteln angeboten.