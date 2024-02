© Foto: Jiang Aishan/XinHua/dpa



Ungeachtet der anhaltenden Wachstumskrise in China zeigten sich die Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts des Neujahresfestes in Spendierlaune: Die Konsumausgaben sind auf das Niveau vor Corona zurückgekehrt.Das war angesichts der anhaltenden Wachstumskrise und der wiederholt schwachen Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte nicht zu erwarten: Chinesische Konsumenten zeigten sich zum traditionellen Neujahrsfest in der vergangenen Woche spendierfreudig - und gaben insgesamt so viel Geld aus, wie seit dem Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Hohe Nachfrage nach Inlandsreisen Die Zahl der Inlandsreisen kletterte gegenüber dem Vorjahr um 34,3 Prozent auf 474 Millionen. Noch stärker …