© Foto: picture alliance/dpa/Jiji Press Photo | Morio Taga



Firmengründer und Investorenlegende Masayoshi Son will es wissen: Mit 100 Milliarden US-Dollar will er eine Chipfirma aufbauen, die wichtige Halbleiter für KI-Anwendungen liefern soll. Eine Gefahr für Nvidia?Masayoshi Son, der Gründer der japanischen Tech-Holding SoftBank will Berichten zufolge bis zu 100 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, um eine Chipfirma ins Leben zu rufen, die es mit Nvidia aufnehmen soll. Ziel ist es, den Markt für KI-Halbleiter zu revolutionieren. Das Projekt läuft intern unter dem Arbeitstitel "Izanagi". SoftBank ist bereits Mehrheitseigentümer von Chipdesign-Juwel Arm Holdings. Das neue Unternehmen soll Arm ergänzen und SoftBank so in die Pole Position auf dem …