DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IDEA.ST.INT. 21/26 REGS XS2369020644 20.02.2024 HZE/EOT
IDEA.ST.INT. 23/26 REGS XS2661184148 20.02.2024 HZE/EOT
IDEA.ST.INT. 23/26 144A XS2661186606 20.02.2024 HZE/EOT
IDEA.ST.INT. 23/26 XS2665060070 20.02.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IDEA.ST.INT. 21/26 REGS XS2369020644 20.02.2024 HZE/EOT
IDEA.ST.INT. 23/26 REGS XS2661184148 20.02.2024 HZE/EOT
IDEA.ST.INT. 23/26 144A XS2661186606 20.02.2024 HZE/EOT
IDEA.ST.INT. 23/26 XS2665060070 20.02.2024 HZE/EOT