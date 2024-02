Die britische Investmentbank Barclays erwartet im laufenden Jahr bestenfalls stagnierende Gewinne von Bechtle. 2024 dürfte herausfordernd werden für den IT-Dienstleister aus Neckarsulm, schrieb Analyst Orson Rout in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die Aktie sackte im Handelsverlauf auf Minus sechs Prozent ab.Die britische Investmentbank Barclays hat sich in einer neuen Studie die Bechtle AG beschäftigt und nahm die Bewertung der Aktie mit "Underweight" und einem Kursziel von 40 Euro auf. ...

