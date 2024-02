Comet Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz

Präsentation der Jahresergebnisse 2023



19.02.2024 / 18:00 CET/CEST





Wir freuen uns, Sie zur Präsentation der Jahresergebnisse 2023 der Comet Holding AG einzuladen. Die Ergebnisse werden von Stephan Haferl, CEO, und Nicola Rotondo, CFO a.i., im Rahmen einer Präsenzveranstaltung in englischer Sprache präsentiert. Datum und Zeit: Montag 4. März 2024, 13.30 Uhr

Ort: Widder Hotel (Zunft Stube), Rennweg 7, CH-8001 Zürich Bitte melden Sie sich bis zum 29. Februar 2024 unter folgendem Weblink für die Veranstaltung an: LINK ZUR REGISTRIERUNG Anstatt persönlich teilzunehmen, haben Sie die Möglichkeit, die Präsentation per Webcast zu verfolgen: LINK ZUM WEBCAST Einwahlnummern Telefonkonferenz +41 (0) 58 310 50 00 (Europa)

+44 (0) 207 107 06 13 (Vereinigtes Königreich)

+1 (1) 631 570 56 13 (USA) Weitere Länder Wir freuen uns darauf, Sie in Zürich oder am Telefon zu begrüssen. Freundliche Grüsse

Comet Group Dr. Ulrich Steiner

VP Investor Relations & Sustainability Kontakt Investoren / Analysten Dr. Ulrich Steiner VP Investor Relations & Sustainability T +41 31 744 99 95 ulrich.steiner@comet.ch

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 500 Mitarbeitende, rund 500 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.



Ende der Medienmitteilungen