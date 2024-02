DJ Aktien Schweiz fester - Ruhiger Handel wegen US-Feiertag

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet und damit die positive Tendenz vom Freitag fortgesetzt. Angesichts des US-Feiertages und der geschlossenen US-Börsen sprachen Teilnehmer jedoch von einem insgesamt ruhigen Handel. Dies sei auch an den Umsätzen zu erkennen gewesen. Im Wochenverlauf nimmt die Berichtssaison dann wieder Fahrt auf. Insgesamt werden rund 10 Prozent der im Stoxx-600 gelisteten Unternehmen ihre Ergebnisse vorlegen. Unter anderem gibt es Zahlen von Zurich Insurance und Nestle.

Stratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank stellte dazu fest, bei den Gewinnerwartungen ex Energiebranche werde nun im Schnitt ein Gewinnplus der Unternehmen von 0,2 Prozent erwartet. Von den 143 Unternehmen aus dem Stoxx-600-Index, die ihre Zahlen bereits vorgelegt haben, übertraf zudem mehr als die Hälfte die Gewinnerwartung der Analysten - im Schnitt um 6,7 Prozent. In der Vergangenheit habe dieser Wert seit 2012 nur bei 5,8 Prozent gelegen.

Der SMI verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 11.398 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 12,39 (zuvor: 20,89) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen waren zu Wochenbeginn dünn gesät. Angeführt wurde die Gewinnerliste im SMI vor allem von den Index-Schwergewichten Roche, Nestle und Novartis, die um bis zu 1,7 Prozent zulegten. Am anderen Ende des Kurszettels standen dagegen Richemont (-0,8%).

Die Aktien von Temenos erholten sich vom jüngsten Kursabsturz um 8,8 Prozent. Ursächlich waren die Vorwürfe des Shortsellers Hindenburg Research, der bei Temenos Unregelmäßigkeiten in der Bilanz entdeckt haben will. Der Bankensoftware-Spezialist hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen. "In dem Geschäft ist Vertrauen wichtig", sagte ein Aktienhändler. Das Management habe nun die Aufgabe vor sich, die Glaubwürdigkeit des Geschäftsmodells wieder aufzubauen.

February 19, 2024

