Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Pierer Mobility +0,62% auf 49, davor 5 Tage im Minus (-8,11% Verlust von 53 auf 48,7), Rosenbauer -0,61% auf 32,4, davor 4 Tage im Plus (13,99% Zuwachs von 28,6 auf 32,6), Strabag 0% auf 44,35, davor 4 Tage im Plus (3,38% Zuwachs von 42,9 auf 44,35), Semperit -0,43% auf 13,74, davor 3 Tage im Plus (4,7% Zuwachs von 13,18 auf 13,8), ATX Prime -0,32% auf 1710,65, davor 3 Tage im Plus (1,1% Zuwachs von 1697,43 auf 1716,06), Andritz 0% auf 60,25, davor 3 Tage im Plus (6,26% Zuwachs von 56,7 auf 60,25), DO&CO -2,47% auf 142,4, davor 3 Tage im Plus (12,83% Zuwachs von 129,4 auf 146), Lenzing -1,27% auf 31, davor 3 Tage im Plus (6,62% Zuwachs von 29,45 auf 31,4), Telekom Austria +1,4% auf 7,94, davor 3 Tage im Minus (-2% Verlust von 7,99 auf 7,83), Zumtobel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...