Zürich (ots/PRNewswire) -Novelis unterzeichnet im Rahmen seines Engagements für klimaneutrale Produktion einen langfristigen Versorgungsvertrag, der etwa 16 Prozent des Strombedarfs seiner deutschen Produktion aus 100 Prozent erneuerbaren Energien decken wird.Novelis Inc., ein führender Anbieter nachhaltiger Aluminium-lösungen und ein Weltmarktführer im Aluminiumwalzen und -recycling, gibt stolz die Unterzeichnung eines grünen Energieversorgungsvertrags mit Statkraft, Europas größtem Erzeuger von erneuerbaren Energien, bekannt. Der Versorgungsvertrag deckt bis zu 40 Prozent des Strombedarfs der deutschen Novelis-Werke, Nachterstedt Recycling und Nachterstedt Rolling, ab. Das entspricht etwa 16 Prozent des gesamten Strombedarfs des Unternehmens in Deutschland.Der Energieversorgungsvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren und wird Novelis jährlich mit rund 58 GWh Strom aus erneuerbaren Energien versorgen, der zu 100 Prozent aus deutschen Wind- und Solaranlagen gewonnen wird. Mit Beginn der Belieferung am 1. März 2024 wird der Versorgungsvertrag die Kohlenstoffemissionen des Stromverbrauchs von Novelis um mehr als 17.000 t CO2e pro Jahr und 170.000 t CO2e über die Laufzeit des Vertrages insgesamt verringern. Dieser Schritt zahlt auf die Nachhaltigkeitsziele von Novelis ein, seinen CO2-Fußabdruck, ausgehend vom Basisjahr 2016, bis 2026 um 30 Prozent zu reduzieren, und bis 2050 oder früher klimaneutral zu sein."Der Energieversorgungsvertrag ermöglicht unseren deutschen Werken, einen bedeutenden Teil ihrer Produktion mit Strom aus erneuerbaren Energien zu betreiben, gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen zu senken und natürliche Ressourcen zu schonen. Das passt perfekt zum Antrieb von Novelis und bringt uns auf dem Weg zu unseren ambitionierten Nachhaltigkeitszielen einen wichtigen Schritt voran", sagte Emilio Braghi, Executive Vice President, Novelis Inc. und President, Novelis Europe. "Wir sind stolz darauf, mit einem so renommierten und erfahrenen Lieferanten zusammenzuarbeiten. Statkraft ist der richtige Partner, der für uns einen maßgeschneiderten und an den Bedürfnissen unserer lokalen Werke ausgerichteten Versorgungsvertrag aus erneuerbaren Energien entwickelt hat."Über NovelisNovelis Inc. wird von seinem Ziel angetrieben, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten. Wir sind weltweit führend in der Fertigung von innovativen Aluminiumprodukten und im Aluminium-Recycling. Unser Bestreben ist es, der weltweit führende Anbieter für kohlenstoffarme, nachhaltige Aluminiumlösungen zu sein und eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Für dieses Ziel kooperieren wir mit unseren Lieferanten und Kunden aus der Automobilindustrie, der Getränkedosenfertigung, der Luftfahrt und den Industrien vieler Spezialprodukte in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika. Novelis erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Nettoumsatz von 18,5 Milliarden US-Dollar. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, ein Branchenführer für Aluminium und Kupfer. Hindalco führt die Metallsparte der Aditya Birla Group an, einem multinationalen Mischkonzern mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf novelis.com.Zukunftsgerichtete AussagenDie in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen, mit denen die Absichten, Erwartungen und Vorhersagen von Novelis beschrieben werden, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Wertpapiergesetze enthalten. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen die Verringerung von Kohlenstoffemissionen in den Novelis-Produktionsstätten in Deutschland um 17.000 t CO2e pro Jahr und 170.000 t CO2e insgesamt, die Zielsetzung zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks um 30 Prozent bis 2026 und die Erreichung der CO2-Neutralität bei Novelis bis 2050. Novelis weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund ihrer Art mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Wir haben nicht die Absicht und weisen jede Verpflichtung von uns, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig zu aktualisieren. Wichtige Risikofaktoren, die sich auf die Ergebnisse auswirken könnten, sind unter der Überschrift "Risk Factors" auf dem Formular 10-K enthalten, das von der Gesellschaft für das am 31. März 2023 beendete Geschäftsjahr bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, ebenso wie das jüngste bei der SEC eingereichte Formular 10-Q für das am 31. 