EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Exasol AG gibt vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 und Ausblick für 2024 bekannt



19.02.2024 / 19:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Exasol AG gibt vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 und Ausblick für 2024 bekannt ARR steigt im Geschäftsjahr 2023 um 18,1% auf 41,7 Millionen Euro (Prognose: 40 bis 42 Millionen Euro)

Adjusted EBITDA verbessert sich auf -5,4 Millionen Euro (Prognose: -5,5 bis -4,5 Millionen Euro)

Liquide Mittel Ende 2023 bei 13,3 Millionen Euro. (Prognose: 11 bis 13 Millionen Euro)

Positives operatives Ergebnis bei moderatem ARR-Wachstum für 2024 erwartet Nürnberg, 19. Februar 2024: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, hat heute ihre vorläufigen, untestierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht und ihre Jahresprognose bestätigt. Danach stiegen die annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) zum 31.12.2023 auf 41,7 Millionen Euro und lagen damit rund 18% über dem Vorjahreswert (2022: 35,3 Millionen Euro). Darin enthalten ist Neugeschäft mit existierenden und neuen Kunden in Höhe von 9,5 Millionen Euro (Vorjahr: 6,3 Millionen Euro). Gegenläufig wirkte sich der Rückgang des Bestandsgeschäfts in Höhe von -3,1 Mio. Euro (2022: -1,2 Mio. Euro) aus. Die dadurch erhöhte Churn-Rate geht vor allem auf Kunden aus der Region EMEA zurück. Das operative Ergebnis (adj. EBITDA) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 59,7% auf -5,4 Millionen Euro (2022: -13,4 Millionen Euro). Die liquiden Mittel lagen zum Jahresende bei 13,3 Millionen Euro (31.12.2022: 12,7 Millionen Euro). "Insgesamt sind wir mit den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres zufrieden, auch wenn wir uns zum Jahresbeginn etwas mehr vorgenommen hatten. Dank eines guten vierten Quartals haben wir unsere Wachstumsziele am oberen Ende unserer Erwartung erreichen können," erklärt Jörg Tewes, CEO von Exasol. "Wir haben in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ein zweistelliges ARR-Wachstum erzielt und die notwendigen Maßnahmen für das Erreichen der Profitabilität umgesetzt. Die im letzten Jahr begonnene Neuausrichtung unseres Kernproduktes ‚Espresso' sowie die verstärkte Integration von Künstlicher Intelligenz wird seine volle Wirkung im Laufe dieses Jahres entfalten und uns bei der Neukundengewinnung unterstützen." Ausblick 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Exasol einen Anstieg des ARR um bis zu 10% gegenüber dem Vorjahr*. Dabei wird sich die im Jahr 2023 erhöhte Churn-Rate insbesondere im ersten Halbjahr negativ auf die ARR-Entwicklung auswirken. Hintergrund hierfür sind die weiterhin herausfordernde Konjunkturlage in der Region EMEA und damit verbundene Kürzungen von IT-Budgets bei einigen größeren Kunden. Im zweiten Halbjahr 2024 wird die sich entfaltende Projektpipeline aus den im Q4 2023 begonnenen Marktinitiativen wieder zu einer positiven ARR-Entwicklung führen. Für den Konzernumsatz erwartet Exasol einen Anstieg um 10-15%, bei einem positiven operativen Ergebnis (EBITDA). Die liquiden Mittel sollen zum Jahresende 2024 stabil bei über 10 Millionen Euro gehalten werden. "Wir werden in der ersten Hälfte dieses Jahres einige zusätzliche Abwanderungen bei bestehenden Kunden kompensieren müssen, die unseren ARR negativ beeinflussen werden. Auf Basis der im letzten Jahr begonnenen und weiter intensivierten Produktinitiativen erwarten wir für die zweite Jahreshälfte eine Rückkehr zum Wachstumspfad," sagt Jörg Tewes. "Darüber hinaus haben wir eine gute Visibilität für unsere Umsatzentwicklung und sind damit sehr zuversichtlich, wie geplant im Laufe des ersten Halbjahrs den Break-even zu erreichen." Exasol wird zusätzliche vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 in der unverändert für den 21. Februar 2024 angesetzten Telefonkonferenz berichten. Die Veröffentlichung des vollständigen und geprüften Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 ist für den 7. Mai 2024 vorgesehen. Wesentliche Kennziffern: (in Mio. €) Q4 2023 Q4 2022 Abw. 2023 2022 Abw. ARR 41,7 35,3 18,1% 41,7 35,3 18,1% Adj. EBITDA -1,3 -4,7 72,3% -5,4 -13,4 59,7% Liquide Mittel 13,3 12,7 4,7% 13,3 12,7 4,7%

* Bereinigt um Währungseffekte und methodische Anpassungen beträgt der angepasste Vorjahreswert 40,8 Millionen Euro.



IR Kontakt

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com



19.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com