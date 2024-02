© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Diese fünf in der aktuellen Woche (KW8) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Auch in dieser Woche wird es wieder eine Late-Night-Edition der wO Börsenlounge geben. Unsere Experten Markus Weingran und Stefan Klotter werden am Mittwochabend live die Quartalszahlen von Nvidia und deren Bedeutung nicht nur für die anhaltende Rallye unter Halbleiter- und KI-Aktien, sondern auch den weiteren Gesamtmarktverlauf diskutieren. Zu unserem YouTube-Kanal geht es hier entlang. Dienstag, 20. Februar: Walmart Mit 2,1 Millionen Beschäftigten ist Walmart der größte private Arbeitgeber der Welt. …