Der DAX konnte in der Vorwoche weiter ansteigen und ein Verlaufshoch bei 17.199 Punkten erreichen. In der Folge rutschte der DAX wieder ab und ging am Freitag mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper bei 17.068 Punkten aus dem Handel. Im späten Handel zeigt sich der DAX am heutigen Montag bei 17.090 Punkten. Am heutigen Montag blieben die US-Börsen aufgrund des Feiertags Presidents' Day geschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...