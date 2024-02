EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Vorläufige Geschäftszahlen 2023: Umsatzrückgang um 17,9% auf 365,3 Mio. € (e), EBIT-Quote bei 8,4% (e). Stabile Entwicklung für 2024 erwartet. Feldkirchen bei München, 19. Februar 2024 (ISIN DE000A0LR936). Nachdem das Jahr 2023 durch eine europaweit rückläufige Baukonjunktur geprägt war, befindet sich die Bauwirtschaft weiterhin in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Bei der Nachfrage nach STEICO Produkten konnte jedoch zum Jahresende 2023 eine Stabilisierung festgestellt werden, die sich über den Jahresauftakt fortsetzt. Das Management sieht die Gründe dafür sowohl im anhaltenden Holzbautrend, der gestiegenen ökologischen Orientierung als auch bei einer beginnenden Belebung der Sanierungstätigkeit. Darüber hinaus wurden übermäßige Lagerbestände bei Händlern und Verarbeitern mittlerweile auf Normalmaß zurückgefahren. Jahresvergleich 2023 zu 2022 Auf Basis der aktuellen Schnellkonsolidierung stellen sich die wesentlichen Kennzahlen wie folgt dar. Kennzahl 2023 (e) 2022 Veränderung Umsatzerlöse in Mio. € 365,3 445,2 -17,9% Gesamtleistung (GL) in Mio. € 356,9 467,4 -23,7% EBITDA in Mio. € 59,6 90,0 -33,8% EBIT in Mio. € 30,1 65,2 -53,8% EBIT-Quote in % (in % GL) 8,4 14,0 -39,5% EBT in Mio. € 24,0 63,7 -62,5%

Die Unternehmensleitung erwartet für das weitere Jahr 2024 eine anhaltende Stabilisierung der Nachfrage, sofern sich das konjunkturelle Umfeld nicht verändert. Angestrebt wird ein Umsatz auf Vorjahresniveau sowie eine EBIT-Quote zwischen 9% und 11% (im Verhältnis zur Gesamtleistung). Nach wie vor ist die Geschäftsleitung von der positiven Entwicklungsperspektive ökologischer Dämm- und Bauprodukte überzeugt und geht davon aus, dass STEICO bei einer Belebung der Baukonjunktur erneut zum langjährigen Wachstumspfad zurückkehren wird. Die Corporate News steht unter www.steico.com/de/ir zum Download bereit. Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO Weltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und ökologische Dämmstoffe ergänzen. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Zu den Dämmstoffen zählen flexible und stabile Holzfaser-Dämmplatten, Fassadendämmstoffe, sowie Einblasdämmung aus Holzfasern und Zellulose. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle runden das Gesamtsystem ab. Seinen Kunden bietet der STEICO Konzern eine einzigartige Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau. Die Produkte des Münchner Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung. STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität und einem gesunden Raumklima. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. Kontakt

