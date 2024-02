DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: Beteiligungsgesellschaft l'herbivore GmbH wird Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/19.02.2024/20:00) - Die l'herbivore GmbH, an welcher The New Meat Company AG 51,4 % der Anteile hält, wird die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen.

Der Vorstand der The New Meat Company AG ist von der Geschäftsführung der l'herbivore GmbH am heutigen Tage in Kenntnis gesetzt worden, dass diese im Laufe des morgigen Tages die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen wird. Eine Insolvenz der l'herbivore GmbH wird in der Bilanz der The New Meat Company AG zu einer Abwertung der Beteiligung, voraussichtlich in voller Höhe, führen. Mit der Insolvenz der l'herbivore GmbH verfügt die The New Meat Company AG über kein operatives Geschäft mehr im Bereich der Produktion/ Vertrieb von Lebensmitteln.

(Ende)

Aussender: The New Meat Company AG Adresse: Torstraße 146, 10119 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Caroline Heil Tel.: 0 E-Mail: hello@thenewmeatco.com Website: www.thenewmeatco.com/investor-relations

ISIN(s): DE000A3H2176 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2024 14:00 ET (19:00 GMT)