(shareribs.com) London 19.02.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Montag kaum. Den Märkten fehlen frische Impulse. In China beginnt der Handel nach dem Neujahrsfest, in den USA findet kein Handel statt. Rohöl der Sorte WTI legte in der vergangenen Woche um rund drei Prozent zu, Rohöl der Sorte Brent kletterte um rund 1,5 Prozent. Sorgen bereiten den Anlegern weiterhin die Nachfragesituation in China ...

