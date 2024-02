Während Solana schwächelt, ist diese BONK-Alternative nicht mehr zu bremsen

Der Solana-Kurs hat im letzten Jahr täglich für Schlagzeilen gesorgt. Immer wieder wurden Kurssprünge von 10 - 20 % innerhalb eines Tages hingelegt. Innerhalb eines Jahres ist der Kurs von knapp 9 Dollar auf 125 Dollar gestiegen. Davon ist heuer nichts mehr zu spüren. Die Bullen verschnaufen und das führt auch dazu, dass der Solana-basierte Meme Coin BONK, der im letzten Jahr ebenfalls extrem erfolgreich war und die Milliarden Dollar Marke geknackt hat, ebenfalls eine Pause einlegt. Zwar hält sich BONK immer noch bei einer Marktkapitalisierung von über 800 Millionen Dollar, Trader weichen aber bereits auf einen anderen Meme Coin im Ökosystem der Highspeed Blockchain aus.

SMOG Token von Anfang an erfolgreich

Der Start des SMOG Tokens hat unter Meme Coin Tradern für Aufsehen gesorgt, da der $SMOG-Kurs direkt beim Launch explodiert ist. Innerhalb von drei Tagen hat der Coin, der auf das chinesische Jahr des Drachens anspielt, eine Kursexplosion um mehr als 2.000 % hingelegt, wobei auch die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung auf über 100 Millionen Dollar gestiegen ist. Das wirft die Frage auf, ob SMOG in der Lage sein könnte, ähnlich herausragende Erfolge wie Dogwifhat (WIF) oder BONK zu erzielen und eventuell eine Bewertung im Milliardenbereich zu erreichen.

(SMOG Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Nach diesem beeindruckenden Anstieg stellt sich die Frage, was Investoren nun erwarten können. Immerhin kommt nicht alle Tage ein Meme Coin auf den Markt, der in so kurzer Zeit die 100 Millionen Dollar Marke knackt. Zwar hat es inzwischen immer wieder kleinere Korrekturen zu sehen gegeben, der SMOG Token hält sich aber auch heute noch - 2 Wochen nach dem Start - über der 100 Millionen Dollar Marke. Einiges deutet darauf hin, dass das Team hinter dem Projekt nach mehr strebt und hier noch lange nicht Schluss sein könnte.

Multi Chain, Staking und Airdrops

Schon am Tag nach seiner Einführung wurde für den SMOG Token neben der Solana Blockchain auch ein Liquiditätspool auf Ethereum eingerichtet, was den Handel des Coins innerhalb beider Ökosysteme ermöglicht. Das hat auch direkt dazu geführt, dass das Handelsvolumen deutlich gestiegen ist, wodurch $SMOG auch für die großen Kryptobörsen interessant werden dürfte. Vor allem aber wurde $SMOG durch den Multi Chain Launch deutlich mehr Tradern zugänglich, was einen weiteren Kursanstieg wahrscheinlicher macht.

Airdrops innerhalb des Solana-Ökosystems sind dafür bekannt, oft besonders hoch auszufallen und Trader mit beträchtlichen Summen zu belohnen. Das hat erst kürzlich der Airdrop der Jupiter-Exchange wieder beiwesen. Der SMOG Token hebt sich mit dem Versprechen hervor, einen der umfangreichsten Airdrops im Rahmen des Solana-Ökosystems zu bieten, was ihn für Investoren besonders ansprechend macht. Gemäß der Tokenomics des Projekts sind 35 % des Gesmatangebots für Airdrops reserviert, was derzeit einem Wert von etwa 35 Millionen Dollar entspricht.

(SMOG Tokenomics - Quelle: SMOG-Website)

Investoren haben die Möglichkeit, auf der Website von SMOG durch das Absolvieren von Quests Erfahrungspunkte (XP) zu sammeln, die sie für die Teilnahme am Airdrop qualifizieren. Die Menge der erhaltenen Token steigt mit der Anzahl der gesammelten XP. Auch das Besitzen und Staken von $SMOG-Token bringt zusätzliche XP.

SMOG ist mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die denjenigen, die ihre Token für 3 Monate im Staking Pool halten, eine Rendite von 42 % APY einbringt. Die Staking-Option erfreut sich großer Beliebtheit, mit mehr als 7 Millionen Token, die bereits in den Staking-Pool eingezahlt wurden. Das trägt dazu bei, potenziellen Verkaufsdruck zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit weiterer Preissteigerungen zu erhöhen.

Zusätzlich zu den Staking-Optionen und Airdrops wird spekuliert, dass möglicherweise Token-Burns durchgeführt werden könnten, die den Wert der übrigen $SMOG erhöhen könnten. Bislang hat es keine offiziellen Mitteilungen über Listings an zentralen Kryptowährungsbörsen gegeben, obwohl laut Tokenomics ein Kontingent der Token dafür vorgesehen ist. Daher ist es denkbar, dass im Laufe der Woche weitere Neuigkeiten bekannt gegeben werden könnten.

Da $SMOG die 100 Millionen Dollar Marke erreicht hat, wird auch darüber spekuliert, ob $SMOG auf den ganz großen Exchanges wie Binance und Coinbase gelistet werden könnte. Alles in allem scheinen die Chancen gut zu stehen, dass der Anstieg auf 100 Millionen Dollar erst der Anfang war.

Eine solche Bewertung in so kurzer Zeit zu erreichen schafft die besten Voraussetzungen, dass $SMOG tatsächlich BONK als erfolgreichsten Meme Coin auf Solana verdrängen könnte. Wer $SMOG über die Website kauft und in den Staking Pool einbringt, erhält dabei sogar noch einen Rabatt von 10 %, zusätzlich zur Rendite von 42 % APY. Gemeinsam mit den potenziellen Kurssteigerungen können sich hier Gewinne ergeben, bei denen das eingesetzte Kapital vervielfacht werden könnte.

