Bitcoin laut "Rich Dad, Poor Dad" Autor im Juni bei 100.000 Dollar

Wer sich mit seinen Finanzen auseinandersetzt, dürfte mit dem Titel "Rich Dad Poor Dad" von Robert Kiyosaki vertraut sein, einem Buch, das weltweit Millionen von Menschen finanzielle Bildung vermittelt hat. Kiyosaki, dessen Meinungen im Finanzsektor durchaus Gewicht haben, hat bereits in der Vergangenheit bekundet, dass er in Bitcoin investiert ist und erwartet, dass der Kurs beträchtlich ansteigen wird. Jetzt hat er seine positive Einschätzung zu Bitcoin präzisiert und prognostiziert einen Kursanstieg auf 100.000 Dollar bis Juni 2024.

100.000 Dollar Kursziel weit verbreitet

Kiyosaki ist mit dieser Prognose nicht allein; viele Marktbeobachter teilen die Ansicht, dass Bitcoin im laufenden Jahr die Marke von 100.000 US-Dollar erreichen könnte. Doch laut Kiyosaki könnte dieser Meilenstein bereits im Juni erreicht werden.

BITCOIN to $100k by June 2024. - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 18, 2024

Historische Daten stützen die Möglichkeit, dass Bitcoin auch bei der aktuellen Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar seinen Wert in nur drei Monaten beinahe verdoppeln könnte. Im Bullenmarkt von 2021 hat es beispielsweise nur 40 Tage gedauert, bis Bitcoin von 40.000 Dollar auf fast 70.000 Dollar gestiegen ist. Vier Monate wären also durchaus ausreichend, um den Bitcoin-Kurs im Bullrun auf 100.000 Dollar zu pushen.

Warum der Kurs steigen könnte

Verschiedene Entwicklungen könnten den Bitcoin-Preis bis zum Sommer dieses Jahres erheblich beeinflussen. Ein wesentlicher Faktor ist das anstehende Bitcoin Halving, das die Anzahl der für das Mining ausgegebenen Bitcoins halbiert und somit die Inflation der Kryptowährung verringert. Aus der Vergangenheit ist bekannt, dass Halvings neue Aufwärtstrends im Krypto-Bereich einleiten und allgemein positive Preisbewegungen nach sich ziehen. Bisher ist der Kurs nach jedem Halving auf ein neues Allzeithoch gestiegen.

BTC



If history repeats…



Next Bull Market peak may occur 518-546 days after the Halving



That's mid-September or mid-October 2025$BTC Crypto Bitcoin pic.twitter.com/tBt6p4GjT7 - Rekt Capital (@rektcapital) February 19, 2024

Dazu kommen geldpolitische Faktoren wie mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve, die den Finanzmärkten zusätzliche Liquidität zuführen könnten. Trotz gemischter Signale hinsichtlich der Inflationsentwicklung in den USA bleibt die Erwartung einer Zinssenkung bestehen, wenn auch die Hoffnung gedämpft wurde, dass es bereits im März dazu kommen könnte. Früher oder später in diesem Jahr wird die Fed die Zinsen wahrscheinlich senken.

Des Weiteren könnten die Spot Bitcoin ETFs, die bereits in ihren ersten Handelstagen unglaubliche Summen in den Markt gebracht haben, weiterhin das Anlegerinteresse stärken. Mit steigenden Preisen dürfte auch das Investitionsvolumen zunehmen, was wiederum den Preis positiv beeinflussen kann. Diese Faktoren zusammengenommen lassen ein Kursziel von 100.000 US-Dollar für Bitcoin als realistisch erscheinen.

ETFs are absorbing all the new issued Bitcoin



Bears will get rekt pic.twitter.com/9HKs0NKcOw - Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) February 19, 2024

Es ist unsicher, ob der Bitcoin-Preis bereits im Juni die 100.000 Dollar Marke knackt, jedoch scheint es so, als würde früher oder später kein Weg daran vorbeiführen, dass diese Hürde genommen wird. In diesem bullishen Marktumfeld dürften auch Altcoins wieder profitieren, wobei einige davon das Potential haben, Bitcoin hinsichtlich der Rendite weit hinter sich zu lassen. Auch neue Kryptowährungen rücken in den Vordergrund, die das Potential haben, ihren Wert im Bullenmarkt schnell zu vervielfachen. Dabei setzen Anleger inzwischen vermehrt auf den $TUK-Token, bei dem nach dem Launch eine Kursexplosion erwartet wird.

