Nicht Dogecoin oder Solana: Dieser Krypto-Trend ist besser als Meme-Coins und Layer-1

Solana war die stärkste Layer-1 im vergangenen Jahr. Das Sentiment bleibt hier denkbar bullisch. Dennoch sehen wir aktuell eine Neuallokation von Kapital. Layer-1 bleiben ein wichtiges Thema. Solana hat beste Zukunftsaussichten auf Adoption. Nichtsdestotrotz könnten 2024 Ethereum und neue Layer-1 die spannendere Wahl sein.

Auch Meme-Coins lagen immer wieder im Trend. Woche für Woche werden Meme-Coins gehandelt und mitunter parabolisch nach oben getrieben. Dogecoin ist der wertvollste Meme-Coin aller Zeiten und hat sich wieder den zehnten Platz im Kryptomarkt zurückerobert. Auch Meme-Coins werden 2024 wieder eine wichtige Rolle spielen.

Nun stellt sich jedoch die Frage nach den Trends für das laufende Jahr. Während Layer-1 und Meme-Coins immer wieder spannende Chancen bieten werden, gibt es einen besseren Krypto-Trend.

Denn alles deutet 2024 darauf hin, dass DePin eine große Nachfrage generieren wird. Doch was ist DePin und in welche Kryptowährungen können Anleger hier investieren?

Wird DePIN der Krypto-Trend 2024?

DePIN steht für Decentralised Physical Infrastructure. Dieses Thema bezeichnet Blockchain-Protokolle, die dezentralisierte Gemeinschaften unterstützen, physische Hardware aufzubauen und zu pflegen. Ergo können die Nutzer, die Hardware- oder Software-Ressourcen zum Netzwerk beisteuern, als Gegenleistung Token-Belohnungen erhalten. Geld verdienen wird mit DePIN auf unterschiedliche Arten möglich.

Das Spektrum von DePIN erstreckt sich über mehrere Milliarden schwere Hardware-Sektoren, darunter Cloud-Speicher, Rechenleistung und drahtlose Sensornetzwerke. Damit könnte DePIN in den nächsten zehn Jahren eine starke Entwicklung nehmen, die Marktchancen scheinen gigantisch.

Große Technologieunternehmen profitieren jedoch überproportional von den omnipräsenten Daten. DePIN könnte eine Lösung bieten, um diese Monopole aufzubrechen, indem es physische Infrastrukturen in die Hände von Gemeinschaften statt einzelner Großkonzerne legt. Der Nutzen für die Anwender steht dabei im Vordergrund. Jeder kann an der Entwicklung teilhaben, anstatt Amazon, Google und Co. das Spielfeld zu überlassen.

Im Vergleich zu zentralisierten Lösungen bietet DePIN zahlreiche Vorteile, darunter die Reduzierung von Kosten, die Möglichkeit zur horizontalen Skalierung, Belohnungen für Netzwerkbeiträge und eine verbesserte Sicherheit. Diese Eigenschaften machen DePIN zu einem spannenden Krypto-Trend für 2024.

DeFi had a great run in 2023, with $INJ emerging as Top 1 token @Injective_



As 2024 rolls out, there are new concepts emerging such as DePIN-decentralised physical infrastructure network.



Read more about our Bybit Research insights: https://t.co/vM35JTXYVX pic.twitter.com/fkyi1DtX7k - Bybit (@Bybit_Official) February 16, 2024

Diese Chancen bietet DePIN

Doch welche Chance bietet DePIN? Hier gibt es mannigfaltige Ideen und auch Lösungen, die sich bereits in der Top 50 des digitalen Währungsmarkts befinden.

Im Bereich der dezentralisierten Speicherlösungen entstehen innovative Marktplätze, die ungenutzte Speicherkapazitäten effizient nutzbar machen. Anbieter dieser Speicherkapazitäten werden durch Token-Anreize motiviert, ihre Computing-Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Diese Projekte nutzen fortschrittliche Verschlüsselungsmethoden, um die Daten der Nutzer aufzuteilen und über das Netzwerk zu verteilen.

Parallel dazu ermöglichen Netzwerke den Zugriff auf GPU-Leistung für komplexe Berechnungen in der Cloud. Diese Technologie findet Anwendung in Bereichen wie künstliche Intelligenz, 3D-Rendering oder dem Betrieb von Blockchain-Nodes.

Beispiele hierfür sind das Render Network, das ungenutzte GPU-Kapazitäten erschließt, um neue Möglichkeiten in der künstlichen Intelligenz und im 3D-Rendering zu eröffnen. Aber auch Filecoin gilt als Vorreiter im Bereich des dezentralisierten Datenspeichers, der durch Wachstum glänzt. Diese Entwicklungen markieren einen spannenden Fortschritt in der Welt der dezentralen Technologien. Die breitere Anwendung und fortschreitende Akzeptanz von DePIN wirken vielversprechend.

DePIN und KI dürften grundlegende Narrativ im Jahr 2024 werden. Neben Large Caps und etablierten Altcoins können Anleger hier auch spekulativer vorgehen und neue Coins mit angemessener Gewichtung in ihr Portfolio aufnehmen.

