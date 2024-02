Nicht Bitcoin oder Ethereum - Diese Coins begeistern jetzt Anleger

Die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum bieten zwar ein attraktives Potenzial, dennoch können sie bei Weitem nicht so stark steigen wie wesentlich günstiger bewertete Coins. Renditestärkere Kryptowährungen zeichnen sich vorwiegend durch eine niedrige Marktkapitalisierung, ein einzigartiges Geschäftsmodell und eine hohe Nachfrage bereits zu Beginn aus. Aus dem großen Angebot der neuen Kryptowährungen wurden die besten neuen Coins ausgewählt, welche schon im Vorverkauf beweisen, wie sehr sie begehrt sind. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um sich die Kryptowährungen schon von Anfang an zu sichern!

Die erste Generation der Blockchainspiele und die traditionellen Games sind bisher durch repetitive und monotone Handlungsabläufe negativ aufgefallen. Dieser Umstand soll sich nun jedoch mit den fortschrittlichen KIs von Meme Kombat ändern, welche adaptives Gaming sowie einen unvergleichbaren Abwechslungsreichtum bieten sollen. Ebenso kann das Web3-Gaming-Ökosystem somit wesentlich schneller, hochwertiger und preiswerter entwickelt werden.

Deshalb befindet sich das Play-to-Earn-Spiel Meme Kombat auch schon in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand und soll bereits unmittelbar nach Abschluss des Fundraisings gelauncht werden. Dies ist ein weiterer entscheidender Vorteil, da viele GameFi-Projekte nicht selten jahrelang für die Entwicklung benötigen, während bei $MK bereits schnell zu der spekulativen auch die natürliche Nachfrage hinzukommt.

Nicht nur die neuartigen künstlichen Intelligenzen verleihen Meme Kombat ein überdurchschnittliches Potenzial. Auch die Positionierung im wachstumsstarken und revolutionären GameFi-Markt macht Meme Kombat zu einer attraktiven Investmentoption. Schließlich ist es seit einiger Zeit der aktivste Kryptosektor, welcher laut vielen Analysten die nächsten 100 Mio. Nutzer ins Web3 bringen soll.

Dabei entwickelt das erfahrene Team aus Kryptoexperten eine Memecoin-Kampfarena, die von dem global verbreiteten Kultspiel Mortal Kombat inspiriert wurde. Durch die Integration der populärsten Memecoins werden deren aktiven Communitys angesprochen, was laut einigen Analysten das vereinte Explosionspotenzial bieten könnte. Durch seinen mehrfachen Nutzen stellt er zudem andere Memecoins wie Pepe in den Schatten, was die Chance sogar noch einmal steigert.

Wegen des vielversprechenden Konzepts und dem enormen Ausbau der Reichweite ist der Presale von Meme Kombat schon fast ausverkauft. Denn es sind nur noch Coins im Wert von weniger als 1 Mio. USD verfügbar. Aber auch die hohen Belohnungen des Stakings von 105 % pro Jahr haben viele Anleger überzeugt und dazu geführt, dass schon 80 % aller Coins gestakt wurden. Dies ist nicht nur ein Vertrauensbeweis, sondern steigert auch die Chance für massive Kursexplosionen am Listungstag.

Scotty the AI

Ein immer weiter an Bedeutung gewinnender Bereich sind nicht nur die exponentiell wachsenden künstlichen Intelligenzen, sondern auch die von ihnen im selben bedrohlichen Maße ausgehenden Gefahren. Angesichts dessen verwendet Scotty the AI bahnbrechenden KIs, welche durch Big Data und maschinelles Lernen die Onlinegefahren effektiv abwehren sollen.

Somit positioniert sich Scotty the AI auf dem bisher schwach ausgeprägten Web3-Cybersicherheits-Markt. Daher kann es auch wesentlich leichter auf sich aufmerksam machen und behaupten, als dies in anderen übersättigten Kryptosektoren möglich ist. Dies verleiht $SCOTTY ein überdurchschnittliches Potenzial, was durch seine bahnbrechenden künstlichen Intelligenzen noch einmal gesteigert wird.

Zu dem Cybersicherheits-Ökosystem von Scotty the AI zählt eine Reihe von KI-Sicherheits-Tools für die unterschiedlichsten Bereiche. Für den Anfang ist ein KI-Chat geplant, welcher den Nutzern bei ihren persönlichen Problemen beratend zur Seite steht und sie auch über die neusten Gefahren aufklärt. Ebenso soll sich Scotty the AI zu einem Markenzeichen für Onlinesicherheit etablieren.

Hinzu kommt das für den Kryptomarkt wertvolle Scotty Swap, welches beim Handel von Krypto-Assets einen neuen Maßstab für Sicherheit bieten soll. Dabei verspricht es die Transaktionen besonders sicher durchzuführen und Hackern keine Angriffsfläche zu bieten, welche teilweise Ihre Transaktionen vor der Ausführung umprogrammieren und die Vermögenswerte auf ihr eigenes Konto umleiten.

Rasant konnte Scotty the AI in seinem Vorverkauf eine Finanzierungssumme von 500.000 USD von begeisterten Investoren einwerben. Sie wollen sich die niedrigsten Einstiegspreise von aktuell noch 0,0053 USD sowie die höchsten Buchgewinne durch die Preiserhöhungen von bis zu 37,5 % sichern. Aber auch die hohe Staking-Rendite von noch 280 % pro Jahr begeistert viele.

Smog

Memecoins können besonders schnell explodieren und ihren Anlegern enorme Renditen bescheren. Insbesondere Solana-Memecoins haben dabei zuletzt eine starke Nachfrage verzeichnet. Einer von ihnen ist der innovative Smog, welcher nach nur 9 Tagen bereits um beeindruckende 5.063 % im Preis steigen konnte und immer mehr Investoren anzieht. Denn am ersten Listungstag konnte er doppelt so stark steigen wie der führende Solana-Memecoin Bonk, was auf sein enormes Potenzial hindeutet.

Zurückzuführen ist die hohe Nachfrage und das Erreichen von Platz 17 der größten Memecoins unter anderem auf die Verwendung des Erfolgsrezepts der berühmten und hochpreisigen NFT-Kollektion Bored Ape Yacht Club. Denn wie auch sie bietet Smog eine exklusive Gemeinschaft, in welche es jedoch nur die loyalen Auserwählten schaffen.

Damit die Interessierten es von einem Anwärter in den ersehnten Zirkel schaffen, müssen sie zunächst Aufnahmeritualen als Bewährungsprobe bestehen. Dann können sie über spielerische Elemente großzügige Belohnungen in Kryptowährungen verdienen. Gleichzeitig werden dadurch die Sichtbarkeit und die Rankigs von Smog auf entscheidenden Plattformen und Websites gesteigert.

Nicht nur die Investoren sind schon auf 21.175 angewachsen und das Handelsvolumen auf 2 Mio. USD gestiegen. Ebenso gab es einen enormen Andrang von Anwärtern bei der Geheimgesellschaft, welche bereits über 100.000 Aufgaben erledigt haben, was wiederum die Nachfrage noch einmal gesteigert hat.

Überdies gab es einen AirDrop für die Tokeninhaber von DogWifHat, sodass die Community noch einmal angewachsen ist. Aber auch sonst ist der Memecoin mit seinen Tokenomics bestens aufgestellt, um eine enorme Viralität aufzubauen. Denn 50 % der Coins sind für das Marketing vorgesehen und 35 % für die Community-Belohnungen.

