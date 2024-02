Ethereum: Laufen sich die Bullen für die 10.000 Dollar Marke warm?

Der Ethereum-Kurs ist in den letzten Tagen stark angestiegen, sodass die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung (ETH) auch Solana - den Top Performer der Vorjahres - meist zurückgelassen hat. Grundsätzlich ist die Stimmung am Kryptomarkt extrem bullish und derzeit deutet einiges darauf hin, dass ETH dabei zu den großen Gewinnern gehören könnte. Mit dem Überschreiten der 2.900 Dollar Marke läutet Ethereum die Altcoin Season ein und hier dürfte noch lange nicht Schluss sein. Experten gehen von einem Anstieg bis auf 10.000 Dollar aus. Gründe gibt es viele.

EIP-4844 rückt näher

Der Termin für die Umsetzung des Ethereum Improvement Proposals 4844 rückt immer näher. Dabei handelt es sich um einen Verbesserungsvorschlag, der die Skalierbarkeit der Blockchain deutlich erhöhen soll. EIP-4844 schlägt eine spezielle Art von Datenstruktur vor, die als "blob" bezeichnet wird, um große Datenmengen effizienter innerhalb der Ethereum-Blockchain zu speichern und zu verarbeiten. Der Kern dieser Verbesserung liegt darin, dass diese Blobs es ermöglichen, Daten außerhalb der Haupt-Blockchain, aber dennoch in einer sicheren und zugänglichen Weise zu speichern. Diese Methode wird oft als "Daten-Sharding" bezeichnet.

EIP-4844 is short for Ethereum Improvement Proposal 4844.



Let's break down what EIP-4844 is and how it benefits users in our glossary https://t.co/nFnLqc3LwN pic.twitter.com/qDHtZxLjoH - Binance Academy (@BinanceAcademy) February 16, 2024

Durch die Verwendung dieser Blobs können Entwickler und Nutzer große Datenmengen in Transaktionen einbinden, ohne die Blockchain selbst zu überlasten. Das reduziert die Gesamtkosten für die Speicherung von Daten, da die Blobs kostengünstiger zu verarbeiten sind als herkömmliche Transaktionsdaten. Gleichzeitig bleibt die Sicherheit gewährleistet, da die Daten zwar außerhalb der Hauptkette gespeichert werden, aber dennoch durch die Sicherheitsmechanismen von Ethereum geschützt sind.

Die Einführung von EIP-4844 und der Einsatz von Blobs erleichtert es, größere Volumina an Transaktionen und Daten zu bewältigen, was wiederum die Skalierbarkeit von Ethereum verbessert. Indem es günstiger und effizienter wird, große Datenmengen zu verarbeiten, öffnet EIP-4844 neue Möglichkeiten für Anwendungen auf Ethereum, beispielsweise in den Bereichen DeFi (Dezentralisierte Finanzen) und NFTs (Non-Fungible Tokens), und trägt dazu bei, das Netzwerk für eine breitere Nutzerbasis attraktiver zu machen.

Ethereum ETFs kurz vor der Zulassung?

Ein weiterer Faktor, warum der Ethereum-Kurs aktuell stark ansteigt, ist die Tatsache, dass inzwischen mehrere Anträge für Spot Ethereum ETFs bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC auf eine Genehmigung warten. Der Vergleich mit Bitcoin zeigt, dass der BTC-Kurs vor allem in den 3 Monaten vor der Zulassung aufgrund der Spekulation darüber stark angestiegen ist. Eine solche Rallye könnte nun auch bei Ethereum starten, da die Frist, bis die Behörde eine Entscheidung treffen muss, auch in etwa 3 Monaten abläuft.

The final deadline for the Spot Ethereum ETF, will be in about 3 months from now!



This will probably be the next big thing.



Get ready. pic.twitter.com/0O02xtN7eJ - Mister Crypto (@misterrcrypto) February 17, 2024

Die Auswirkungen der Bitcoin ETFs sind bereits enorm, da hier Woche für Woche Milliarden von Dollar in den Markt gespült werden. Institutionellen Anlegern wird der Einstieg in den Kryptomarkt durch die börsengehandelten Fonds deutlich erleichtert. Dennoch können viele Unternehmen noch immer nicht in Krypto-ETFs investieren, da ein Investment in Bitcoin aufgrund der Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt für viele nicht in Frage kommt.

Ethereum wäre hier die deutlich nachhaltigere Wahl, sodass hier unter anderem auch von umweltbewussten Unternehmen Milliarden Dollar investiert werden können. Neben Ethereum gibt es inzwischen auch zahlreiche weitere Kryptowährungen, die nicht nur aufgrund des niedrigeren Energiebedarfs besser für die Umwelt sind, sondern teilweise sogar einen Anwendungsfall mit sich bringen, der komplett auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist, wie das beim $TUK-Token zum Beispiel der Fall ist.

TUK: Die bessere Wahl für umweltbewusste Investoren?

Der $TUK-Token bereichert den Kryptomarkt als eine digitale Währung, die nicht nur das Potenzial hat, die Performance von Ethereum heuer zu übertreffen, sondern auch einen Schwerpunkt auf Umweltschutz setzt. Hinter dem Coin steht eTukTuk, eine Initiative mit dem Ziel, die weltweit verbreiteten TukTuks schrittweise durch elektrische Varianten zu ersetzen. Dieser Übergang wird durch den Aufbau einer Ladeinfrastruktur unterstützt, in der der $TUK-Token als Zahlungsoption integriert wird. Ein Plan, der bei Investoren auf großes Interesse stößt.

($TUK Token-Vorverkauf - Quelle: eTukTuk-Website)

Derzeit befindet sich der $TUK-Token noch in der Vorverkaufsphase, was Investoren die Chance bietet, frühzeitig in ein zukunftsorientiertes und nachhaltiges Projekt zu investieren. Analysten gehen davon aus, dass mit dem Ausbau des Ladenetzes auch die Nachfrage nach $TUK-Token immer weiter steigen dürfte, was nach dem Listing an den Kryptobörsen zu einer Kursexplosion führen könnte. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits profitieren können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.