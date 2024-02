Der Advanced Technology Research Council (ATRC) der VAE, der mit der Entwicklung eines fortschrittlichen Ökosystems für Forschung und Entwicklung in Abu Dhabi beauftragt ist, hat am Rande des Weltgipfels der Regierungen (World Governments Summit, WGS) 2024 eine Absichtserklärung mit dem Ministerium für digitale Technologien der Republik Usbekistan unterzeichnet. Im Rahmen dieser Synergie soll die technische Expertise des ATRC und seiner Tochterunternehmen für die nahtlose Integration der künstlichen Intelligenz (KI) in die gesamte technologische Infrastruktur und die Regierungsdienste von Usbekistan genutzt werden.

His Excellency Shahab Issa Abu Shahab, Director General of ATRC and H.E. Sherzod Shermatov, Minister of Digital Technologies of Uzbekistan signing the Memorandum of Understanding on the sidelines of WGS 2024. (Photo: AETOSWire)