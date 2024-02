ITM Power, der Pionier im Bereich Wasserstofftechnologie, erlebt an der Börse eine Woche der Unsicherheit. Der jüngste Kurs lag bei 0,7 €, was einen Rückgang um 3,92% gegenüber der Vorwoche bedeutet. Der drastische Abfall um mehr als 5 Prozent am Montag, ohne jegliche begleitende Unternehmensnachrichten, ließ die Marktkapitalisierung auf 450 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...