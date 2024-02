Bucharest, Rumänien (ots/PRNewswire) -Um seine digitalen Optimierungsdienste zu verbessern und zu erweitern, freut sich ShortPixel (https://shortpixel.com/) über die Übernahme von ReSmush.it (https://resmush.it/), einem führenden Anbieter von kostenlosen Bildoptimierungstools. Diese Akquisition bringt zwei Pioniere der Bildkomprimierungstechnologie zusammen, mit der Vision, Optimierung für jedermann zugänglich zu machen.ShortPixel steht seit seiner Gründung an der Spitze der Bildoptimierung und bietet kostenlose und Premium-Dienste an, mit denen Webentwickler, Blogger und Online-Unternehmen die Geschwindigkeit und Leistung ihrer Websites verbessern können. Mit über 300.000 aktiven Nutzern ist ShortPixel für seine fortschrittlichen Algorithmen bekannt, die die Größe von Bilddateien ohne Qualitätseinbußen deutlich reduzieren.reSmush.it wurde 2008 ins Leben gerufen und 2015 von Charles Bourgeaux umgestaltet. reSmush.it wurde als kostenlose Lösung zur Reduzierung der Bildgröße ohne Qualitätsverlust entwickelt. Dieser Service, der sich der Einfachheit und Effizienz verschrieben hat, hat einige bemerkenswerte Meilensteine erreicht, darunter die Optimierung von über 25 Milliarden Bildern und die Betreuung von mehr als 400.000 Websites, von denen 200.000 auf WordPress basieren."2015 habe ich Yahoo Smush.it täglich für alle meine Projekte genutzt, und die Bildoptimierung wurde immer mehr berücksichtigt. Ich habe die plötzliche Abschaltung dieses Dienstes zum Anlass genommen, einen ähnlichen Dienst anzubieten, der innerhalb weniger Tage programmiert wurde. Eine Woche nach der Abschaltung stellte ich der Gemeinschaft reSmush.it zur Verfügung, und innerhalb weniger Tage wurde es sehr populär, was meine Erwartungen übertraf! In weniger als einem Monat optimierte es 1 Million Bilder pro Tag!""Ich war sehr stolz, als ich feststellte, dass US-Universitäten reSmush.it nutzen. Also beschloss ich, die Expansion fortzusetzen, indem ich die Gemeinschaft durch die Erstellung von Plugins für die beliebtesten Tools unterstütze. Da es sich um ein persönliches Bedürfnis handelte, war es sehr lohnend zu sehen, wie beliebt dieser Dienst war", erklärt Charles Bourgeaux, ehemaliger Eigentümer von reSmush.it."reSmush.it ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Bildoptimierung, und es ist der einzige wirklich kostenlose Dienst dieser Art. Seine API wird von anderen großen WP-Plugins und auch von vielen anderen kleineren Lösungen für Prestashop, Drupal und andere CMS verwendet. Wir planen, das Programm kostenlos zu halten, es aber auch zu verbessern und einige erschwingliche kostenpflichtige Optionen für die Bildformate der nächsten Generation hinzuzufügen. Unser Ziel ist es, mit reSmush.it die kostenlose Lösung zur Bildoptimierung für jedes CMS zu sein", sagt Alex Florescu, Gründer von ShortPixel.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2342729/resmushit_shortpixel.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shortpixel-ubernimmt-resmushit-und-verspricht-den-kostenlosen-dienst-zu-optimieren-und-fortzufuhren-302065425.htmlPressekontakt:Alex Serban,alex.serban@shortpixel.com,+40728160514Original-Content von: ShortPixel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173525/5717638