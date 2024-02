In der letzten Woche ist der Kurs der Plug Power Aktie auf 3,57 € gefallen, was einem Rückgang von -2,72% entspricht. Diese Entwicklung signalisiert eine kontinuierliche Skepsis der Anleger, trotz kurzfristig positiver Meldungen und staatlicher Unterstützung. Während die Erwartungen vor dem entscheidenden Termin der Quartalszahlen am 7. März gedämpft sind, ...

