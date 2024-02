Dieser Coin wird von Vitalik empfohlen und morgen erstmalig gelistet

Es gibt so gut wie jeden Tag neue Listungen von Kryptowährungen, aber nur wenige sind so bedeutend wie die Morgige. Denn es handelt sich um die allererste Notierung an führenden Kryptobörsen. Zudem wurde der neue Coin von Vitalik Buterin, dem Mitbegründer von Ethereum, empfohlen, was ihm eine Art Qualitätssiegel verleiht. Schließlich sind aufgrund der Popularität und des Ansehens von Buterin insbesondere die von ihm empfohlenen Coins daraufhin besonders stark gestiegen. Erfahren Sie nun, um welchen Coin es sich handelt und wie Sie von Anfang an mit dabei sein können!

Initiale Listung von Ethereum-Layer-2 StarkNet

Am Dienstag, dem 20. Februar, soll endlich die Ethereum-Layer-2 StarkNet erstmalig an Kryptobörsen zum Handel freigegeben werden. Dafür hat sich das Team führende zentrale Handelsplätze ausgesucht.

Bybit notiert heute auf Platz 3 der Kryptobörsen von CoinMarketCap und erzielte ein Handelsvolumen von mehr als 3,1 Mrd. USD innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Zudem kommt Bybit auf über 4,9 wöchentliche Besucher. Ebenso gehört Bitfinex zu den Top 10 der Kryptobörsen. Sie kommt auf ein 24-Stunden-Handelsvolumen von mehr als 306 Mio. USD sowie 147.626 Besuchen pro Woche.

Hinzu kommt die Börse OKX, welche sich auf Platz 4 der zentralen Exchanges befindet und ein Handelsvolumen von mehr als 2,6 Mrd. USD und über 6,18 Mio. wöchentliche Besuche erzielt. Aber auch KuCoin gehört zu den ersten Handelsplätzen und kommt auf Platz 8 mit einem Handelsvolumen von fast 1,13 Mrd. USD und über 2 Mio. wöchentlichen Besuchen.

Mithilfe von führenden Kryptobörsen könnte sich StarkNet am ersten Listungstag besonders explosiv entwickeln. Denn somit erhalten nicht nur viele Anleger eine leichte Investitionsmöglichkeit, sondern es kann auch viel Liquidität in die neue Kryptowährung der Ethereum-Layer-2-Lösung fließen. Ebenso gibt es noch einen weiteren Faktor, welcher StarkNet enorm antreiben dürfte.

Neuer KI-GameFi-Coin wird in Kürze erstmalig gelistet

Eine weitere bahnbrechende Kryptowährung, welche bald gelistet wird, ist Meme Kombat. Denn der Vorverkauf konnte schnell eine enorme Nachfrage verzeichnen und schon fast sein Finanzierungsziel in Höhe von 10 Mio. USD erreichen. Schon jetzt hat Meme Kombat über 9,3 Mio. USD erzielt, sodass Interessierten nicht mehr viel Zeit bleibt, um sich das Vorverkaufsangebot zu sichern.

Unmittelbar nach der Listung soll zu der spekulativen auch die natürliche Nachfrage hinzukommen. Denn kurze Zeit danach wird die Plattform bereits veröffentlicht und die erste Saison der Meme-Kampfarena im Stil des international beliebten Kultspiels Mortal Kombat gestartet. Durch die Adressierung der aktivsten und größten Memecoin-Communitys könnte Meme Kombat auch das vereinte Kurspotenzial bieten.

Allerdings soll es sich nicht nur um ein gewöhnliches Spiel handeln. Stattdessen verwendet das Team aus langjährigen Kryptoexperten fortschrittlichste künstliche Intelligenzen, um mit ihnen eine außergewöhnliche Tiefe und einen niemals langweilig werdenden Abwechslungsreichtum zu bieten. Dies soll im Kontrast zu den üblichen routinierten und monotonen Abläufen traditioneller Spiele stehen und neue Maßstäbe setzen.

Bemerkenswert ist auch das hohe Vertrauen der Anleger, welche bereits 79 % aller Token im Staking-Pool für eine Rendite von 103 % pro Jahr gesperrt haben. Auf diese Weise wird der Verkaufsdruck auf das von sämtlichen Kryptomedien und vielen Analysten empfohlene GameFi-Projekt genommen und ein explosiver Start begünstigt.

Empfehlung von Vitalik Buterin könnte StarkNet explosiven Start ermöglichen

Die Ansichten von Vitalik Buterin werden nicht nur von der Gemeinschaft von Ethereum, sondern auch dem gesamten Kryptomarkt beachtet. Denn seine Meinungen werden von ihnen als besonders wichtig und wegweisend erachtet.

Aber auch Anleger schauen genaustens auf die Aussagen von Vitalik, da sie einigen von ihnen in der Vergangenheit hohe Gewinne beschert haben. So liegt die Vermutung nahe, dass sich bei den nächsten Empfehlungen eine ähnliche Entwicklung abzeichnen könnte.

So hatte Vitalik am 29. Dezember 2022 in einem Tweet darauf hingewiesen, dass Solana eine ernsthafte und schlaue Entwicklergemeinschaft hat und sich dem Projekt nach der Beseitigung der opportunistischen Geldleute eine glänzende Zukunft bietet. Er fügte zwar hinzu, dass er es von außen schwer beurteilen kann, aber ebenso, dass er auf eine faire Chance für Solana hofft.

Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als SOL noch bei rund 9,65 USD notierte. Seitdem konnte der Coin eine der stärksten Rallyes der führenden Kryptowährungen hinlegen und auf bis zu 116,99 USD um 1.112 % steigen.

Ein weiteres Beispiel ist Vitaliks Empfehlung des Ethereum Name Service (ENS) am 3. Januar 2024. Damals notierte der Token noch bei 10,27 USD und ist nur knapp 45 Tage später auf 23,19 USD um 125,80 % gestiegen. Auch in diesem Falle hätten Investoren eine beeindruckende Rendite innerhalb kurzer Zeit verzeichnen können. Dabei hat Vitalik einen ähnlichen Einfluss wie damals Elon Musk auf Dogecoin.

Vitalik betonte am 7. Oktober des Jahres 2022, dass das StarkWave Team viel dazu beigetragen haben, die Technik von SNARK und STARK verständlicher zu machen und dass selbst er eine Menge von ihnen gelernt hat. Ebenso soll Vitalik das StarkNet auch laut den Aussagen von Coinedition in einem Blogbeitrag am 5. Februar des aktuellen Jahres empfohlen haben. Hinzu kommt ein Meeting auf YouTube, an welchem auch Eli von StarkNet teilnahm.

Was genau ist die Ethereum-Layer-2 StarkNet?

Das StarkNet wird von StarkWave entwickelt und stellt eine fortschrittliche Layer-2-Skalierungslösung von Ethereum dar. Sie verwendet die STARK-Technologie, die für "Scalable Transparent Argument of Knowledge" steht und Zero-Knowledge-Proofs ermöglicht.

Dabei operiert das StarkNet als Validity Rollup, was auch als Zero-Knowledge-Rollup (ZK Rollup) bekannt sind. Dieses verarbeitet und validiert wiederum Transaktionen in sogenannten Batches außerhalb der Blockchain von Ethereum. Anschließend werden die daraus gewonnenen Daten über Ethereum geprüft, authentifiziert und abgesichert.

Auf diese Weise sollen eine hohe Skalierbarkeit, Sicherheit und Kompatibilität geboten werden. Jedoch soll dies nicht auf Kosten der Dezentralisierung und Transparenz von Ethereum gehen. Ebenso dient die Ethereum-Layer-2 als Plattform, auf welcher dApps und mehr ausgeführt werden können.

Zudem bietet das StarkNet eine eigene Programmiersprache mit dem Namen Cairo. Mit ihr lassen sich Programme entwickeln, welche von einem StarkNet-Prover ausgeführt werden und Beweise generieren.

Der native STRK-Token von StarkNet übernimmt innerhalb des Ökosystems unterschiedliche Aufgaben. So wird er vor allem für die Transaktionsgebühren verwendet, jedoch spielt er auch eine entscheidende Rolle für die Sicherheit der Blockchain. Ebenso kann mit dem Coin über das Staking eine Rendite erzielt werden. Ein weiterer Bereich, in welchem der STRK Anwendung findet, ist die Governance.

