London (ots/PRNewswire) -TerraPay (https://www.terrapay.com/), ein globales Geldtransportunternehmen, freut sich, die Ernennung von Ruben Salazar Genovez, der vor kurzem als Global Head bei Visa Direct Verantwortung trug, für die Position des President bekannt zu geben.Als erfahrener Veteran der Zahlungsbranche mit Erfahrungen bei Visa, Citibank, Barclays und Mastercard hat sich Salazar Genovez als erfolgreiche Führungskraft einen Namen gemacht. Vor seinem Wechsel zu TerraPay war Genovez als Head of Visa Direct weltweit tätig, wo er erfolgreich verschiedene Initiativen leitete, die zum Wachstum und zur Transformation der Geldtransportdienstleistungen von Visa beitrugen.Als President von TerraPay wird Herr Salazar Genovez die Definition der strategischen Vision des Unternehmens für die globale Expansion und die Entwicklung der Zahlungsinfrastruktur und der kartenlosen Netzwerkfunktionen leiten. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Zahlungsbranche wird er die Umsetzung innovativer Strategien vorantreiben, um die Position von TerraPay als führender Akteur im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und im nicht traditionellen Zahlungsverkehr weiter zu stärken.Ruben Salazar Genovez, President von TerraPay, erklärt: "Ich fühle mich sehr geehrt, in einer so spannenden Phase von TerraPay als President Verantwortung zu übernehmen. TerraPay hat bereits bewiesen, dass es in der Lage ist, den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu revolutionieren, und ich freue mich darauf, am nächsten Kapitel seines Erfolgs mitzuwirken. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem starken Fundament unsere globale Expansion beschleunigen und neue, innovative Lösungen entwickeln können, die die Zukunft der Zahlungslandschaft prägen werden."Der Vorstand von TerraPay ist zuversichtlich, dass die umfangreiche Erfahrung und die strategischen Einblicke von Salazar Genovez entscheidend dazu beitragen werden, das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben und seine globale Präsenz zu verstärken. Seine Ernennung spiegelt das Engagement von TerraPay wider, hochkarätige Talente zu gewinnen, um die ambitionierten weltweiten Expansionspläne voranzutreiben.Ambar Sur, Gründer und Chief Executive Officer von TerraPay, kommentiert: "Ruben Salazar ist eine außergewöhnliche Ergänzung unseres Führungsteams und wir freuen uns sehr, ihn als President von TerraPay begrüßen zu dürfen. Seine fundierten Kenntnisse der Zahlungsbranche und seine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Förderung des globalen Wachstums werden beim Ausbau unserer weltweiten Präsenz von unschätzbarem Wert sein. Wir sind zuversichtlich, dass TerraPay unter Rubens Führung die Landschaft des Zahlungsverkehrs und des Geldtransfers weiter revolutionieren und die evolvierenden Kundenanforderungen erfüllen wird."Ani Sane, Mitbegründer und Chief Business Officer von TerraPay, ergänzt: "Rubens dienender Führungsansatz und seine kundenorientierte Sichtweise werden uns helfen, unsere kommerziellen Anstrengungen und strategischen Partnerschaften zu beschleunigen und unsere Marktbeteiligung zu vertiefen. Wir freuen uns sehr, Ruben in der TerraPay-Familie willkommen heißen zu dürfen."Informationen zu TerraPay:TerraPay vereinfacht den Geldverkehr weltweit. Das Unternehmen bietet eine einzige Verbindung zum größten grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk, das in 30 globalen Märkten reguliert ist und Zahlungen in mehr als 140 Empfängerländern, mehr als 210 Senderländern, mehr als 7,5 Milliarden Bankkonten und mehr als 2,1 Milliarden mobile Geldbörsen ermöglicht. TerraPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine grenzenlose Finanzwelt zu schaffen, in der der Geldtransfer überall sofort, zuverlässig, transparent und vollständig konform ist. TerraPay verschiebt die Grenzen für globale Unternehmen - von Banken, Fintechs und Geldtransferanbietern bis hin zu Reiseveranstaltern, Creator-Economy-Plattformen und E-Commerce-Marktplätzen - und fördert die finanzielle Inklusion selbst in den unzugänglichsten Märkten. TerraPay wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in Bangalore, Dubai, Miami, Bogota, Daressalam, Kampala, Den Haag, Dakar, Joburg, Nairobi, Mailand und Singapur. Das Unternehmen expandiert schnell und hat Finanzmittel von führenden Investoren erhalten, darunter die IFC (Weltbank), Prime Ventures, Partech Africa und Visa.