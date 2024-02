MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Schwarz-Grün und Schwarz-Gelb:

"Die merkwürdige schwarz-grüne On-Off-Beziehung hat mal wieder den Beziehungsstatus "derzeit getrennt" erreicht: CDU-Chef Merz, der die Grünen erst zum "Hauptgegner" und dann zum möglichen Partner erklärte, schließt eine Koalition "derzeit" doch wieder aus. Offenbar waren die Irritationen in der Union über die Wiederannäherung größer als gedacht, vor allem vor den Wahlen in Ostdeutschland. Stattdessen werden nun wieder schmachtende Blicke zwischen den Generalsekretären von CDU und FDP hin- und hergeschickt. Alte Liebe rostet eben nicht. Vor allem jetzt, da in der Union die Hoffnung keimt, dass die Liberalen ihren derzeitigen Partnern SPD und Grüne doch noch den Laufpass geben könnten. Dafür spricht der immer schrillere Ton zwischen den Ampelfreunden. Ganz ungeniert nehmen FDP-Spitzenleute im aktuellen Krach um die Asyl-Bezahlkarte das Wort Koalitionsbruch in den Mund. Das sind Szenen einer Ehe kurz vor dem Bruch."/nme/DP/he