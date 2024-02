Die Rally an den Aktienmärkten hält nach wie vor an. Während der Dow Jones bereits vor dem Jahreswechsel auf ein neues Allzeithoch klettern konnte, folgte nach dem Start ins neue Börsenjahr auch der S&P 500 und der DAX. Ebenfalls mit "Verzögerung" gelang dem Nasdaq 100 erst nach dem Jahreswechsel der Kurssprung auf historisch hohes Kursneuland. Die mit der Rally hochgesteckten Erwartungen an die Quartalszahlen wurden meist erfüllt und zeigen, dass der Anstieg am Aktienmarkt nicht völlig losgelöst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...