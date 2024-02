News von Trading-Treff.de DAX quält sich in die neue Woche. Wie gestaltet sich die Wall Street nach dem Feiertag? Erste Ideen zum Trading am 20.02.2024 DAX 17000 vor neuem Test? In der Morgenanalyse zum 19.02.2024 war der Blick auf das GAP der Unterseite gerichtet, was nicht gänzlich geschlossen wurde (Rückblick): Daraus ergab sich für den Morgen die Ankermarke 17.050 als potenzielle Unterstützung, die wie folgt skizziert war: Bis zu dieser Schwelle ...

