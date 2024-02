Am Montag gab es kaum Impulse beim DAX. Dementsprechend ging er kaum bewegt mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 17.092,26 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Dienstag ist zunächst kein neuer Aufwärtsschwung zu erwarten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent tiefer bei 17.040 Zählern.Im Blickfeld dürfte am heutigen Handelstag insbesondere die Aktie von Bayer stehen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern streicht die Dividende massiv zusammen. Dies hat Bayer am ...

